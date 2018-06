Oise : un automobiliste flashé à 205 km/h

"Certains se prennent pour des pilotes de F1"

Ils craignaient peut-être de rater les matches de coupe du monde., trois automobilistes ont étésur les routes de l'Oise par les unités de gendarmerie du département.Sur l', le conducteur d'une BMW Série 3 a été(vitesse retenue 194 km/h) au lieu des 130 km/h autorisés. Un autre automobiliste circulant à bord d'une Opel Astra a lui été contrôlé à, où la limitation de vitesse est de 110 km/h.Enfin, le troisième conducteur interpellé se trouvait au volant d'uneet roulait à une vitesse de, au lieu des 90 km/h.Les trois Lewis Hamilton en herbe se sont vu infliger une rétention de leur permis de conduire Sur leur page Facebook , les gendarmes de l'Oise, fatigués par ces délits de grande vitesse à répétition, affichent leur colère. "Certains automobilistes se prennent pour des pilotes de F1 et se croient sur le circuit du Castellet !"Ils ont également rappelé que "la vitesse est une cause d'accident et d'aggravation des accidents".