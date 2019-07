Oise : brûlé au visage, un pompier en convalescence retourne auprès de sa famille

Lionel, sapeur #pompier à Creil, brûlé au visage alors qu'il intervenait sur un feu de récolte à Blicourt avec ses collègues, a pu rentrer ce soir auprès de sa petite famille. pic.twitter.com/jzLGzcjt8k — SDIS de l'Oise (@SDIS60) July 26, 2019

"Auprès de Lionel pour lui témoigner du soutien qu'il mérite"

Brûlé au visage après une intervention sur un incendie à Blicourt , Lionel a été hospitalisé dans la foulée de son accident. Après quatre jours passés à l'hôpital, il a pu retrouver sa famille vendredi soir."Les mots de ses proches et des médecins ont été rassurants", ont indiqué les sapeurs-pompiers de l'Oise hier.En plus du soutien de ses proches, l'homme âgé d'une trentaine d'année peut compter la solidarité de ses collègues dans cette épreuve difficile. "Toutes nos autorités se sont rendues auprès de Lionel pour lui témoigner du soutien qu'il mérite", ont écrit les sapeurs-pompiers picards sur le compte Twitter. Mais également sur celui "de ses amis, de sa hiérarchie au complet et de centaines d'anonymes".Durant les quinze prochains jours, Lionel va recevoir "des soins intensifs infirmiers" et va être "privé de soleil pour faciliter sa guérison".