Oise : une cagnotte en ligne pour la petite fille décédée dans un accident à Cires-lès-Mello

Vive émotion dans les écoles maternelle et primaire du Tillet à Cire-lès-Mello dans l'Oise après le décès d'une fillette de 5 ans dans un accident de la circulation.Les parents d'élèves ont tenu à ouvrir une cagnotte en ligne pour soutenir les parents d'Elsa. L'argent récolté servira à couvrir les frais d'obsèques. Ce samedi, un peu plus de 1 300 euros ont été récoltés.Mardi matin, la petite fille faisait du vélo sur le trottoir le long de la route départementale D929 accompagnée par sa maman, lorsqu'elle fut percutée par un poids lourd.Le chauffeur a été placé en garde à vue et une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.Une cellule de crise a également été ouverte pour les enfants scolarisés dans la commune.