Oise : un chat bloqué dans une cheminée depuis 15 jours sauvé par les pompiers

C'est une histoire qui se termine comme on aime. Samedi dernier, les sapeurs-pompiers de Compiègne sont intervenus pour secourir un chat qui était coincé "depuis visiblement quinze jours" dans le conduit d'une cheminée d'un immeuble de quatre étages.Le félin bloqué dans un espace restreint et difficile d'accès a pu être extirpé grâce à la motivation opiniâtre des services de secours. "Après reconnaissances sur le toit, nos agents ont pu l'extirper de son piège au moyen d'une perche lasso", détaillent les sapeurs-pompiers sur leurs réseaux sociaux Après le sauvetage, le chat apeuré a retrouvé sa maison "sain et sauf". L'homme qui a retrouvé son compagnon poilu a de son côté remercié les pompiers et précisé que ce dernier allait mieux et qu'il reprenait "des forces tout doucement".