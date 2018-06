De l'Oise à la Chine en vélo à énergie solaire

La route de la soie en solitaire

J-3 avant le départ, Éric Morel, 38 ans, règle les derniers détails. Vendredi, à Lyon, il commence sa grande aventure direction Canton en Chine.Objectif : traverser plus de 12 000 km à bord d'un vélo électrique alimenté grâce à des panneaux solaires.Le Picard n'est pas novice en la matière, il a déjà participé au Sun Trip il y a trois ans en Turquie. "Cette année, quand j'ai su que c'était la Chine, je me suis dit : c'est tellement loin... J'ai de suite eu envie de me réinscrire", témoigne-t-il.Pour cette 4e édition, 13 nationalités sont représentées. "Tout le monde peut participer" assure Éric, "La doyenne est française et à 70 ans !".Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour parcourir la route de la soie, à condition d'avoir un bon vélo. "Un participant l'a fabriqué lui-même avec de l'aluminium pour les panneaux, j'espère qu'il va arriver jusqu'au bout", confie Éric amusé.Pour ce chargé d'étude en géologie, pas de risques, son vélo a été fabriqué par l'entreprise française Douze Cycles située en Bourgogne. "Il est juste magnifique", affirme l'Isarien.Avec seulement une destination précise à atteindre, les participants n'ont en revanche pas d'itinéraire imposé. "On peut prendre le chemin que l'on veut, on a 100 jours maximum pour rejoindre Canton, les plus rapides le feront en 40 jours", explique Éric.Le Picard n'a rien planifié à l'avance, ses cartes et son GPS suffiront. Et pour se loger, il compte sur l'hospitalité des habitants. "C'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette expérience, c'est la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes, j'ai des souvenirs de mon précédent voyage, des gens qui m'ont accueilli chez eux spontanément, juste en repérant mon vélo", confie Éric.Une aventure humaine, mais aussi et surtout une course, où l'Isarien espère arriver dans les premiers. "Je suis attendu au tournant, je suis arrivé 3e en 2015 donc cette année, j'aimerais bien finir dans les 5 premièrs, histoire de prouver que l'énergie solaire ça marche !"Pour suivre son parcours rendez-vous sur la page Facebook Team MND DOUZE - Eric Morel - SunTrip 2018.