Oise : collision entre deux poids lourds sur la N2 à Peroy-les-Gombries, trois blessés en urgence absolue

Trois victimes ont été désincarcérées et héliportées en urgence absolue.

Un accident impliquant deux poids lourds est en cours sur la route nationale 2 à hauteur de Peroy-les-Gombries dans l’Oise. L’accident est survenu mardi 9 février en début de matinée. Les deux véhicules, se sont percutés de face et ont rebondit jusqu'à 70 mètres aux alentours, selon les informations du Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. Trois hélicoptères sont intervenus pour évacuer les trois blessés, deux hommes et une femme, en urgence absolue. Ils ont été héliportés vers des hôpitaux parisiens.

Une déviation mise en place

L’accident a provoqué une dizaine de kilomètres de bouchons. La nationale 2 est coupée dans les deux sens de circulation. La coupure est susceptible de durer dans le temps en raison des opérations importantes de dépannage. Une déviation locale a été mise en place par les départementales 136 et 25.

#Accident ⚠️



Circulation interrompue sur la RN2️⃣ à hauteur de Peroy-Les-Gombries, une déviation est en place.



➡Évitez le secteur.

➡Facilitez le passage des engins de secours.

➡Ne cédez pas à la curiosité.

➡Adaptez votre vitesse. pic.twitter.com/MXjzl2fbBM — SDIS de l'Oise #TousMobilises (@SDIS60) February 9, 2021

Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Oise demande d’éviter absolument le secteur.