Oise : la commune de Jaux lance un appel aux dons pour restaurer son église

La poutre de gloire située dans l'église Saint-Pierre de Jaux

120 000 euros nécessaires

50 projets identiques en Picardie

La commune de Jaux située près de Compiègne dans l'Oise aurait bien besoin d'un coup de pouce.Son église, datant des XIIe-XVIe siècles et classée Monument Historique depuis 1921, doit être restaurée. "Outre la nécessité d’assurer la solidité de l’édifice, l’aspect général de notre église et de ses objets d’art n’est pas à la hauteur de leurs qualités architecturales et artistiques", indique la mairie.C'est en effet la restauration des objets d'art qui est la plus urgente. À l'intérieur de l'édifice, une poutre de gloire du Christ et ses apôtres, datant du XVIe siècle, protégée au titre des objets Monuments Historiques depuis 1913, mais aussi trois retables, quatre statues du XVIIe siècle et un tableau représentant le baptême du Christ.Le maire de Jaux estime le coût des travaux à 1 million d'euros, réalisables en trois tranches, avec un tiers financé par la commune. En complément, une souscription publique à hauteur de 120 000 euros est lancée avec la Fondation du patrimoine.La cérémonie de lancement aura lieu le dimanche 24 juin à 17h, et à cette occasion un concert classique sera organisée.Ce genre de souscription n'est pas rare en France et notamment dans la région. La Fondation du patrimoine recense une cinquantaine de projets du même type en Picardie.Juste à côté de Jaux, la commune Armancourt a aussi fait appel à la Fondation pour lancer une souscription pour son église, datant du XVe siècle. Près de 10 000 euros ont été récoltés sur les 35 000 nécessaires à la création de vitraux.