Oise : la commune de Jaux organise un week-end festif pour la Saint-Patrick

La ville de Jaux se met aux couleurs de l'Irlande et organise un grand week-end de célébration de la Saint-Patrick.Depuis le 26 juin 2017, la commune estdu comté d’Offaly : Ballycommon, Ballinagar et Geashill. Et cette année, c'est elle qui reçoit. Une délégation de 27 Irlandais a spécialement fait le déplacement pour l'occasion.Tout au long du week-end, de nombreuses animations sont proposées, notammentdu tournoi du 6 Nations. À défaut d'un France-Irlande, les passionnés de sport peuvent suivre Italie-France, Pays de Galles-Irlande et Angleterre-Ecosse dans la salle des fêtes ce samedi.Les enfants pourront participer àde maquillage ou encoreégalement ce samedi.Dimanche,pour célébrer la messe en présence de Father Coonan, un prêtre irlandais et d’une chorale irlandaise.Le week-end se clôturera par la première parade de la Saint-Patrick à Jaux puisen présence d'officiels.