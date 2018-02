Oise : contrôlé au volant d'une voiture à 11 ans

Tandis qu'il conduisait une voiture dans le centre-ville de Thourotte, dans l'Oise, un jeune de 11 ans a été repéré par un policier municipal puis arrêté lundi 19 février dans le courant de l'après-midi. "Je l'ai reconnu car j'ai déjà eu affaire à lui", témoigne le policier, qui souhaite rester anonyme.



À bord du véhicule, le propriétaire, âgé d'une quarantaine d'années. "Ce n'est pas un parent", informe la gendarmerie de l'Oise. Au volant du véhicule, l'adulte aurait cédé aux demandes de l'enfant qui souhaitait conduire la voiture.



L'homme risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Mais il pourrait être déclaré irresponsable pénalement. "Une expertise psychologique va être réalisée", informe la gendarmerie.



Le policier municipal a intercepté le véhicule et contacté la gendarmerie de Choisy-au-Bac qui l'a auditionné en tant que témoin ainsi que l'enfant et le passager du véhicule.



L'enfant, déjà connu des services de police, sera convoqué devant le juge des enfants dans les jours à venir.





