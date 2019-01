Oise : À Creil, le transfert de la maternité vers Senlis officialisé par l'ARS

Une décision contestée par le maire de Creil

L'Agence régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France a confirmé via un communiqué, mercredi 9 janvier, le transfert de la maternité de Creil (Oise) vers l'hôpital de Senlis, sous-préfecture du département."Le regroupement des accouchements à Senlis permet d'avoir un parcours de soins mieux organisé et plus lisible pour les patientes", a justifié l'ARS dans un communiqué, mettant en lumière les "problèmes de recrutement médical nécessaire à la prise en charge des patientes sur deux sites distincts".Ce transfert, auquel se sont opposés certains élus et syndicats, était sur la table depuis plusieurs mois. Il sera effectif d'ici à la fin janvier, a précisé l'ARS. Interrogé par l'AFP, le maire PS de Creil, Jean-Claude Villemain, a "condamné" cette décision, qu'il entend contester "dans la rue, devant les tribunaux et dans l'hôpital". "On enlève un service public au moment où le gouvernement dit qu'il en faut davantage", a-t-il déploré.Chaque année, 1 500 enfants naissaient à la maternité de Creil. Avec le transfert de la maternité de Clermont-de-l'Oise, lui aussi vers Senlis, le département ne compte alors plus que trois maternités, à Beauvais, Senlis et Compiègne. Un nombre important de femmes enceintes pourraient alors se retrouver à une demi-heure de voiture de l'un des trois sites.