Oise - Dans les villes de moins de 10000 habitants, le port du masque n'est plus obligatoire dans certains lieux publics

Compte tenu de l'amélioration des conditions sanitaires, la préfecture de l'Oise a décidé d'assouplir les mesures concernant le port du masque dans l'espace public.

"Le taux d'incidence dans l'Oise continue sa décrue, s'élevant au 1er juin à 123 cas pour 100 000 habitants, sous le seuil d’alerte renforcée (150), contre 188 le 27 mai. Le taux de positivité diminue également, passant de 4,9 à 3,8 % du 16 au 23 mai", annonce la préfecture, même si le taux d'incidence reste élevé dans les communautés d’agglomération de Creil Sud Oise (176) et de la région de Compiègne et de la Basse Automne (162).

Au vu de l'évolution du contexte sanitaire, l'obligation du port du masque n'est plus généralisée à l'ensemble du territoire à compter du 3 juin 2021.

Obligatoire selon les communes

Il reste obligatoire dans tout l'espace public pour les 11 ans et plus dans les communes de plus de 10 000 habitants à savoir Beauvais, Creil, Nogent-sur-Oise, Senlis, Crépy-en-Valois, Méru, Montataire, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Chantilly, Clermont, Compiègne et Chambly :

En revanche, dans les communes de moins de 10 000 habitants, il est obligatoire seulement dans les lieux publics suivants :

dans tous les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes et qui ne sont pas interdits en application du décret du 1er juin 2021 ;

dans les marchés, couverts ou non couverts ;

les jours de classe, dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées, et ce 15 minutes avant et après l’ouverture, et 15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements ;

dans les parkings, cheminements et dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties aux abords des centres commerciaux.

Pour rappel, l’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap, dans les locaux d'habitation, aux personnes pratiquant une activité sportive en plein air, aux usagers de deux roues, aux personnes circulant dans les forêts domaniales, les forêts des collectivités et établissements publics et les forêts privées ouvertes au public.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 30 juin 2021.

Mesure prolongée dans l'Aisne

Dans le département de l'Aisne en revanche, l'arrêté concernant l'obligation du port du masque sur l'ensemble de l'espace public des communes du département a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Une décision qui n'est pas fixée pour autant. "Il sera revu régulièrement au regard de l'évolution de la situation sanitaire. Nous nous réservons le droit de republier un arrêté si les conditions le permettent", précise la préfecture.

Dans la Somme, pas de changement pour le moment. Les mesures de protection prises par la préfète de la Somme, dont l'obligation du port du masque, sont valables au moins jusqu'au 8 juin.