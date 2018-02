L'Oise déclenche le plan grand froid

Après les pluies sans fin et le phénomène de crue, c’est le froid qui doit s’abattre à partir de ce lundi sur la région. "En raison d'une période de froid qui s'installe sur le département de l'Oise, le préfet a décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel afin d'assurer l'hébergement de toutes les personnes sans abri qui pourraient se trouver dans une situation difficile du fait des conditions climatiques", a annoncé ce lundi matin la préfecture.En complément de la veille saisonnière qui compte déjà 92 places ouvertes depuis le 1er novembre 2017, 67 places sont mobilisables dont 21 places supplémentaires seront ouvertes dès lundi pour faire face aux nouvelles demandes. Les 46 places restantes seront mobilisées en cas de besoin.À ce dispositif s'ajoute unet une prolongation des heures de fin de maraude jusqu'à 1h du matin. Toute personne qui souhaiterait être mise à l'abri doit impérativementpour que sa demande soit prise en compte par le SIAO (Service Intégré d'accueil et d'orientation) et que la maraude du Samu social les prenne en charge pour les orienter vers un hébergement.Pendant cette période, les accueils de jour élargiront également leurs horaires d'ouverture. En cas de persistance de la période de grand froid et si le nombre déjà important de places mobilisées se trouvait être insuffisant, unepourrait être envisagée.