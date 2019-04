Dans l'Oise, deux cartables connectés vont permettre à des enfants hospitalisés de poursuivre leur scolarité

Connexion hautement sécurisée

Une partie du cartable connecté est installé dans la salle de classe, l'autre est utilisée par l'élève sur son lieu de soins. / © Le cartable connecté

Vérifier le débit en amont

Entièrement gratuit

Le premier cartable connecté mis en place en 2017 pour Louane

Une solution Made in France

130 cartables connectés dans toute la France

Dès avril et le retour des vacances de printemps, deux enfants hospitalisés vont pouvoir continuer à suivre leur scolarité à distance. Et cela grâce au dispositif de cartable connecté qui maintient le lien entre le petit malade et sa classe.Ces 2 équipements vont permettre à un élève du collège Saint-Exupéry de Chaumont-en-Vexin et à un autre scolarisé au collège Saint-Joseph-du-Moncel de Pont-Sainte-Maxence de poursuivre leurs apprentissages malgré leur hospitalisation.Le "cartable connecté" se présente sous la forme d'une valisette. A l'intérieur, les deux extrémités du dispositif. Une partie est implantée dans la classe ou l’établissement scolaire. Dans cette valise, un routeur 4G, un ordinateur, une tablette et 2 caméras. L'une de ces caméras est fixe et permet à l'enfant de suivre le cours. L’autre, mobile, est dirigée à distance par l’enfant pour qu'il puisse voir ses camarades et intervenir dans leurs échanges. L’enfant entend et voit le professeur. Il peut discuter avec lui et les autres élèves. Une tablette est mise à disposition de l'enseignant pour qu'il puisse avoir un retour vidéo de l’enfant et interagir directement avec lui.De l'autre côté, l'enfant dispose d'une tablette et d'un casque audio : depuis son lieu de soin, il peut ainsi se connecter à sa classe. Il peut suivre le cours en direct, interagir avec sa classe et son enseignant et leur poser des questions.La connection est hautement sécurisée : rien de ce qui est filmé n'est enregistré. "C'est un serveur spécifique qui crypte la liaison. Aucune publicité ciblée ne va intervenir sur l'écran par exemple, explique Abdel Aïssou, président du Collectif, l'association à l'origine du cartable connecté.Et l'installation de ce dispositif ne s'improvise pas. "Une fois qu'on a identifié des enfants qui pourraient bénéficier du cartable connecté, on s'assure que techniquement c'est possible, explique Jacky Crépin, Directeur académique de l'Oise. Nos services techniques vont dans l'établissement scolaire de l'élève et sur son lieu de soins pour vérifier que le débit est suffisant et que la liaison se fera parfaitement."C'est seulement après toutes ces vérifications que le projet est proposé aux parents et aux enseignants. "Pour les enseignants, ça demande un peu d'adaptation, précise Jacky Crépin. Il faut qu'ils anticipent certaines choses comme l'envoi en avance des supports de cours qui pourraient être projetés dans la classe. Ils doivent aussi par exemple faire attention à ce que ce qui est écrit au tableau soit visible par l'élève qui suit à distance. Mais ceux qui ont participé à la première expérimentation ont plébiscité le système."Il existe déjà au sein des rectorats un service qui prend en charge la scolarisation des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est le Service d'Assistance Pédagogique à Domicile (SAPAD). Il regroupe des enseignants qui se rendent chez des élèves temporairement empêchés de se rendre en classe. "Le Sapad intervient dans des situations qui ne durent pas longtemps, commente Jacky Crépin. Le cartable connecté est fait pour les enfants qui sont empêchés plus durablement d'être scolarisés en raison de soins lourds."Le cartable connecté ne coûte rien à la famille : "c'est un service public d'éducation qui s'ajoute à ceux qui existent déjà", tient à préciser Jacky Crépin.Ce n'est pas la première fois qu'un cartable connecté aide un élève picard à continuer à aller à l'école malgré une lourde maladie. En octobre 2017, Louane, élève en 6ème au collège George Sand de Beauvais, est hospitalisée pour une opération des hanches. Atteinte d'une spina bifida, la petite fille, qui ne marche pas, va être alitée 2 mois avant un mois de convalescence. Elle risque de rater son entrée au collège et de prendre du retard. Son père entend parler du dispositif par des collègues. Il entre en contact avec l'association. Il en parle aux cadres de l'hôpital où séjourne Louane et à ses professeurs. 15 jours après son opération, elle reprend virtuellement le chemin de sa classe."Pour le moral, ça a été super, explique son père. Elle a pu garder le contact avec ses camarades et ses professeurs à un moment important de sa scolarité : l'entrée en 6ème, c'est plein de changements. Avec le cartable connecté, Louane ne s'est pas sentie exclue et n'a pas pris de retard. Elle faisait même les devoirs surveillés depuis son lit d'hôpital en même temps que sa classe avec laquelle elle était en liaison. Quand elle a repris l'école en janvier, c'est comme si elle n'avait jamais été absente !"A l'origine de cette initiative, l'association Le collectif créée il y a 15 ans par Abdel Aïssou, ancien sous-préfet de Senlis, Raymond Domenech et Marc Lavoine. D'abord orientée vers la réinsertion, elle s'est penchée sur le cas des enfants gravement malades. "Quand on leur demandait ce qui leur manquait le plus, explique Abdel Aïssou, tous nous répondaient l'école. On a décidé de faire quelque chose dans ce sens."Est ainsi né il y a 4 ans le cartable connecté, imaginé avec les ingénieurs d'une start up française basée en région parisienne. "On aurait pu passer par des géants comme Google. Mais ça ne correspondait pas à notre vision des choses. On a donc donné sa chance à cette start up. Elle a mis au point une solution entièrement française. Et on est assez fiers de ça !", se réjouit Abdel Aïssou.Chaque cartable coûte actuellement 2.500 euros à fabriquer. Mais l'association espère passer sous les 2.000 euros en en produisant plus.Aujourd'hui, 130 cartables connectés (10 par région) permettent à des enfants hospitalisés ou en soins lourds à domicile de pouvoir suivre une scolarité presque normale partout en France métropolitaine. "Il y en a un en Martinique et un en Corse. On va bientôt en envoyer un en Guadeloupe".Dans l'Oise, Jacky Crépin espère déployer le dispositif vers plus d'élèves. "Pour progressivement l'étendre à l'Aisne et la Somme ensuite", explique-t-il.