Oise : deux nouveaux venus dans la famille des Bistrots de Pays

On ne cesse de le dire, le maintien du commerce de proximité en milieu rural est vital pour les habitants. Les bistrots de pays assurent cette mission puisqu'ils s'engagent à proposer des services qui n'existaient plus. Comme la valorisation des produits du terroir, la communication d'informations touristiques et l'organisation d'animations festives ou culturelles.



Le département de l'Oise accueille pour l'édition 2018 du label Bistrot de Pays deux nouveaux venus Ô Bistrot à Allonne et Les 4 Frères à Armancourt.



Ce label permet aux propriétaires de ces établissements de bénéficier de formation (démarche qualité, gestion, œnologie, caféologie, anglais), de partenariats, de supports de communication (enseignes, dépliants, site internet…), ainsi que des animations culturelles et musicales (théâtre, jazz…).



Dans l'Oise treize bistrots de pays sont reconnus Qualité Tourisme. Cette marque a été créée par le ministère chargé du Tourisme. Les professionnels qui l'affichent mettent en œuvre une démarche qualité des plus rigoureuses et son soumis régulièrement à un contrôle indépendant de leurs prestations.