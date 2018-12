Le plafond inondé de l'école primaire du Tillet à Cires-les-Mello dans l'Oise - Décembre 2018 / © France 3 Picardie

Aucune réponse de la mairie

Oise : école délabrée à Cires-lès-Mello, les parents d'élèves montent au créneau

Depuis plusieurs mois déjà, les parents d'élèves de l'école élémentaire de Cires-lès-Mello dans l'Oise, se mobilisent pour dénoncer l'insalubrité du bâtiment. Fuites d'eau, fissures dans les murs, dégradation... La sécurité des enfants est en jeu et la mairie semble faire la sourde oreille. - France 3 Picardie - Tristan Baudenaille-Pessotto et Nicolas Corselle

Ce mercredi, c'était distribution de tract devant l'école primaire du Tillet à Cires-lès-Mello.Les parents d'élèves sont une nouvelle fois mobilisés pour dénoncer l'insalubrité du bâtiment.Même si celui-ci semble en bon état à l'extérieur, à l'intérieur la réalité est tout autre. Fuites d'eau, fissures dans les murs, dalles de plafond qui s'effondrent...La directrice a dû abandonner son bureau et les toilettes sont remplacées provisoirement par ce module préfabriqué au fond de la cour de récréation."Il y a des inondations partout, en bas des escaliers, il y a des serpillières, les enfants n'ont pas le droit de toucher aux interrupteurs", confie Marie Rostingt, parent d'élève.Les parents d'élèves dénoncent un mutisme total de la mairie, qui n'a pas non plus répondu à nos sollicitations."Aujourd'hui, on voudrait pouvoir monter des dossiers ensemble pour avoir des subventions et faire de cette école une école rassurante, mais on a pas de communication", dénonce Jérôme Redais, parent d'élève.Si l'on en croit le compte rendu de la visite de l'Académie, la situation est très urgente. Il évoque entre autre autres un risque électrique, une sécurité insuffisante et préconise d'interdire l'accès au bâtiment dans l'attente d'une reconstruction.Une pétition en ligne lancée par les parents d'élèves a dépassé le 14 décembre les 500 signatures. Le sujet devrait enfin être à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.