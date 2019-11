Oise : elle retrace l'enquête sur l'assassinat de son aïeul dans un roman

Une découverte par hasard

Stèle en hommage à Clovis Lambert dans le bois de Blacourt dans l'Oise / © Archives / Daphné Guillemette

En dédicace à Blacourt le 30 novembre

Le 30 novembre 1923, le corps de Clovis Lambert est découvert dans un bois dans la commune de Blacourt dans l'Oise. Le garde-chasse a été tué d'une balle dans la nuque. Il était alors âgé de 44 ans.Le roman Le Crime de Blacourt, écrit par Daphné Guillemette , retrace ainsi l'enquête du commissaire Léon Carré : de la découverte du corps jusqu'au procès du principal suspect. L'auteure du livre n'est autre que l'arrière-arrière-petite-fille de Clovis Lambert.C'est en faisant des recherches pour son arbre généalogique aux archives départementales de l'Oise il n'y a pas plus de deux ans, que Daphné Guillemette tombe par hasard sur un dossier d'enquête. "Il faisait 300 pages, beaucoup de documents, des interrogatoires, des comptes-rendus d'expertise" décrit-elle. "Ma grand-mère avait toujours dit qu'il avait été assassiné, mais je n'avais pas tous ces détails", poursuit-elle.La jeune femme poursuit ses recherches et trouve des articles de presse. "J'ai découvert que cette histoire avait fait grand bruit et que les habitants avaient été très choqués", raconte-t-elle. "Ils lui ont d'ailleurs construit une stèle qui se trouve toujours dans le bois de Blacourt."La jeune femme, âgée de 30 ans et originaire de Seine-Maritime, est accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH). Elle s'est toujours passionnée pour l'écriture sans jamais oser montrer ses récits. Avec ce premier roman, elle espère renouveler l'expérience. "Je me suis dit qu'avec cette histoire, c'était le moment de se lancer".Après un an de promotion, Daphné Guillemette aura l'occasion de rencontrer les habitants de la commune le 30 novembre prochain lors d'une présentation du livre à la boutique Un Goût d'Autrefois. "Cette date est symbolique car c'est le jour où on a retrouvé le corps de mon arrière-arrière-grand-père, c'est aussi le jour de la première parution de mon livre, la boucle et bouclée" confie-t-elle.À cette occasion, elle exposera des éléments du dossier d'enquête, mais aussi des photos, dont une plus récente de Clovis Lambert qu'elle espère obtenir d'ici là.