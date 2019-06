Oise : face à la chaleur, la nécessité d'adapter les écoles

Une demande de solutions pérennes

"Un plan d'urgence sur le bâti scolaire"

#Canicule Des recommandations sont transmises aux directeurs d’école, chefs d’établissement et chefs de centre d’examen #bac2019 #brevet2019 pour prévenir les effets de l’épisode exceptionnel de canicule des prochains jours.



🔎 nos recommandations https://t.co/i3t8rYnPpw pic.twitter.com/EZRaM491SF — Éducation nationale (@EducationFrance) 23 juin 2019

Gros plan sur une main : l'écran du thermomètre blanc et rose affiche 43,3°C. En arrière-plan, on distingue un ventilateur et des bureaux d'écoliers. Ce cliché, la SNUipp-FSU de l'Oise, syndicat des enseignants du premier degré, dit l'avoir reçu ce jeudi 27 juin d'une institutrice confrontée à la vague de chaleur qui touche la France depuis bientôt une semaine. Si le département n'est qu'en vigilance jaune selon Météo France , les températures grimpent ici aussi dans les salles de classes, souvent inadaptées aux épisodes caniculaires."A l’école, on est là pour apprendre. Ça n'est pas possible dans ces conditions", déplore Pierre Ripard, secrétaire départemental de la SNUipp-FSU, qui demandait en amont la fermeture préventive des écoles isariennes Des recommandations ont été émises par le ministère de l'Education nationale à destination des directeurs d'établissement, telles que "garder les enfants dans une ambiance fraîche", "distribuer régulièrement de l’eau à température ambiante" ou "étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles".Mais selon le syndicat d'enseignants, ces mesures sont inapplicables dans les faits. "On a un bâti scolaire qui est extrêmement vieux", constate Pierre Ripard, avant de détailler : "une partie des écoles n'est pas équipée en stores, en rideaux, en ventilateurs. Une partie des classes est sous les combles. Vous avez des cours d'école où il n'y a pas un arbre, pars un préau." En cause donc, des locaux trop anciens ou pas assez aménagés pour faire face à des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents ces dernières années "Ce n’est pas en deux jours qu'on peut régler le problème, souligne quant à lui Jacky Crépin, directeur académique de l'Oise . Il faut bien qu’on trouve des réponses transitoires." Ces réponses, ce sont avant tout l'aménagement des horaires de cours, la mise en place de sorties vers des îlots de fraîcheurs (parcs en tête), voire la délocalisation de certaines classes dans des établissements mieux équipés. L'Inspecteur académique ajoute qu'à sa connaissance, deux écoles seulement ont dû jusqu'à présent fermer des classes à cause de phénomènes liés à la chaleur.Les grandes vacances approchant à grand pas (début officiel ce samedi 6 juillet), la problématique pourrait être vite résolue cette année. "On sait que ces épisodes sont voués à revenir ou s’accélérer, note toutefois Pierre Ripard. Il faut mettre un plan d’urgence sur le bâti scolaire." "Ce qu’il faut, c'est maintenant traiter la situation sur le long terme, confirme Jacky Crépin. Nous aurons des épisodes dans les années à venir. Il faut qu’on engage une discussion avec les communes."Le président de l'Union des maires de l'Oise se dit ouvert à l'idée, mais souligne que des mesures d'envergures nécessiteront, selon lui, un accompagnement financier. "Pour le moyen et le long terme, il va falloir que l’Etat, à travers la DETR [ Dotation d'équipement des territoires ruraux , NDLR], puisse aider les collectivités à installer des climatisations par exemple, appuie Alain Vasselle. Il va falloir que l’Etat abonde l’enveloppe destiné à la rénovation et l'aménagement." "C’est une dépense importante, ajoute-t-il. On aura besoin de la solidarité nationale, surtout dans les petites communes.""Il faut qu’on distingue les travaux d'envergure, des constructions qui amèneraient de l’ombre par exemple, qui elles pourraient faire l’objet d’aide de la part de l’Etat, nuance toutefois Jacky Crépin. Les stores, les rideaux, c’est la commune qui est en charge." Et là, l'anticipation reste la clef. "Si tout le monde se précipite vers l’acquisition des ventilateurs, il peut y avoir rupture de fourniture, reconnaît Alain Vasselle. C’est souvent ce qui se passe."