Oise : avec le festival "En Voix !', l'art lyrique s'invite dans les villages

Oise : avec le festival "En Voix !', l'art lyrique sur les routes et dans les villages

Reportage de Thierry Bonté, Marion Lompageu, Rémi Bouthors et Stéphane Picard. Avec Clémentine Decouture, soprano, et Chloé Ducray, harpiste.

Le jour où nous la rencontrons, c’est dans la cuisine de la petite salle polyvalente du village Boubier, dans l'Oise que Clémentine Decouture termine d’échauffer sa voix. Depuis bientôt deux semaines, la soprano arpente les routes de l’Oise et du Nord en compagnie de sa comparse harpiste,. « C’est le principe de l’itinérance, rit-elle. Tous les soirs, on change de salle donc tous les soirs, on s’adapte. Hier, j’étais dans les toilettes par exemple, donc je préfère quand même la cuisine ! »Le duo interprétera ce samedi soir un programme franco-anglais intitulé A bord du Brighton à Saint-Just-en-Chaussée. Le répertoire des années folles dans un registre léger pour l’un des derniers concerts de la première édition d’« En voix ! », festival de chant lyrique organisé à travers la région Hauts-de-France par le Théâtre impérial de Compiègne Un événement qui a mis un point d’honneur à emmener l’art lyrique en milieu rural. « Ça fait vraiment plaisir parce qu’on s’aperçoit que les gens qui viennent ne sont pas forcément ceux qui seraient venus dans une grande salle, reconnaît. Ils n’auraient peut-être pas osé. Et pourtant, ils sont très intéressés par le fait de venir et de découvrir un répertoire qu’ils n’ont pas l’habitude d’entendre. »Une configuration qui permet aussi aux artistes de mieux apprécier la proximité avec le public. Le festival entame ses derniers jours de concerts. Une dernière représentation aura lieu ce mardi au Théâtre impérial de Compiègne . L’ensembledey interprétera les motets de Jean-Sébastien Bach.