Oise : fin de l'interdiction des moissons

📣[INFORMATION] Levée des interdictions de moissons

Le battage des récolte peut reprendre dans tout le département de l'Oise.

‼️ Les agriculteurs doivent mettre en place des moyens de déchaumage et disposer de réserves d'eau à proximité des espaces moissonnés ‼️ pic.twitter.com/xyBeIcwuCn — Préfet de l'Oise (@Prefet60) July 26, 2019

Hier, l'Oise vivait l'une des journées les plus chaudes de son histoire. Le préfet du département prenait en conséquence une mesure radicale : il ordonnait l'arrêt immédiat de toutes les moissons pour la sécurité de tous, agriculteurs et pompiers.Face à la baisse de température enregistrée aujourd'hui, la préfecture de l'Oise a fait savoir à midi, qu'elle abrogeait le décret d'hier, à certaines conditions. Les agriculteurs qui souhaitent moissonner leur champ doivent mettre en place des moyens mécaniques de déchaumage afin de limiter les risques d'incendie et également disposer de réserves d'eau à proximité des espaces moissonnés.Ces derniers jours, en raison d'un épisode caniculaire particulièrement violent, les feux s'étaient multipliés dans toute la Picardie obligeant les pompiers à intervenir à de nombreuses reprises. Mardi, un feu de récolte avait ravagé plus de 350 hectares sur la commune de Saint-Crépin-Ibouvillers tandis qu'un agriculteur avait été retrouvé partiellement brûlé sur son tracteur.