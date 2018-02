Oise : les gendarmes dévoilent une astuce imparable pour ne jamais payer d’amende

😉[ASTUCE]😉 Cette dernière toute simple empêchera les forces de l'ordre de vous donner une amende pour excès de... Publié par Gendarmerie de l'Oise sur jeudi 1 février 2018

"C'est génial. De plus, la méthode marche à travers le monde entier", aguichent les gendarmes de l'Oise sur leur page Facebook officielle . L'illusion ne dure que quelques lignes : les lecteurs s'apercevront rapidement qu'il s'agit d'humour. Car oui,et ils le revendiquent !Pas de recette magique donc, mais un rappel des basiques en bonne et due forme et en trois étapes simples. D'abord, commencez paravec un nombre dedans. "le nombre indique la vitesse maximale autorisée ", précisent les gendarmes.Deuxième étape, regarder le compteur de vitesse de son véhicule, qui se situe "normalement sur le tableau de bord, devant le siège du conducteur". Pour ceux qui auraient eu leur permis dans une pochette surprise, les militaires préfèrent rappeler que l’aiguille "indique la vitesse à laquelle vous roulez".Dernier point, "le plus difficile", concèdent ironiquement les militaires : "Ajustez votre vitesse en fonction du nombre indiqué sur le panneau de signalisation". Incroyable. Dire qu'on nous avait caché cette astuce pendant toutes ces années... !