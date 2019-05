Oise : grande fête citoyenne organisée par les Gilets jaunes du Bois de Lihus ce dimanche

Les cabanes ont fait leur temps

Ce dimanche 19 mai, les Gilets jaunes revêtent leurs habits de fête pour célébrer les 6 mois de leur mouvement et "l'union des groupes dans la fraternité".Le rendez-vous est fixé à partir de 11h.Chacun est invité à venir avec son pique-nique à partager à la manière de l'auberge espagnole. Autour d'un barbecue, sont également prévus des animations, des projections de "J'veux du soleil" , film réalisé par François Ruffin sur les GJ, et de la musique. Une vingtaine de musiciens de la fanfare de la Compagnie Jolie Môme seront aussi présents à 14h.Depuis l'expulsion des Gilets jaunes sur les ronds-points, ceux du Bois de Lihus savaient qu'ils étaient également menacés d'évacuer les lieux. Installés depuis cinq mois avec l'accord du groupe Total dans une ancienne station essence, ils ont reçu un avis d'expulsion pour le jeudi 23 mai prochain."On a décidé d'évacuer et de ne pas reconstruire mais de se réorganiser" explique Vincent Leduc, gilet jaune de l'Oise, "C'est une question qui nous traversait l'esprit, ça nous oblige à nous remettre en question pour aller au-devant des gens. On ne s'installera plus dans un endroit fixe mais on sera présent sur les places des villages, de NOS villages, avec notre bonne humeur, notre joie et nos gilets jaunes pour recréer le dialogue social. Les cabanes ont eu leur temps".