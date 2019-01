Oise : un homme victime d'une agression au marteau, son beau-fils mis en cause

La victime a été transférée en urgence vitale au centre hospitalier d’Amiens, samedi dernier. Cet homme âgé de 43 ans venait de subir une agression chez lui, à Gouvieux, dans l’Oise. Il souffrait de plusieurs fractures et hémorragies. Les gendarmes de Chantilly ont été alertés et une enquête de flagrance a alors été ouverte.



« Les premiers éléments recueillis permettaient rapidement d'identifier le mis en cause comme étant le beau-fils de la victime », a indiqué ce lundi le procureur de la République de Senlis. Un conflit opposerait les deux hommes et pourrait être à l'origine de l'agression. « Le mis en cause s'était rendu au domicile de la victime muni d'un marteau et lui avait porté de multiples coups », a ajouté Jean-Baptiste Bladier.



Deux jours après les faits, le pronostic vital de la victime n’était plus engagé, mais « le diagnostic demeure réservé », a précisé le parquet. Son beau-fils, âgé de 27 ans, doit être déféré ce mardi au tribunal de grande instance de Senlis, et une information judiciaire ouverte pour tentative d’homicide volontaire avec préméditation.