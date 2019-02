Oise : il pensait gagner de l'argent en vendant des contrefaçons sur le Bon Coin

Acheter des articles de contrefaçons et les vendre sur Internet peut coûter cher, au sens propre comme au figuré. Confiscation et amende automatiques, voire poursuites judiciaires pour la personne qui se fait prendre. Un habitant de Ribecourt-Dreslincourt avait mis en ligne sur le site du Bon Coin des annonces pour vendre des maillots de football contrefaits. Les gendarmes qui faisaient des recherches pour d'autres enquêtes sur ce site bien connu ont constaté que cette personne proposait ces contrefaçons depuis mai 2018. Il les vendait 35 euros alors que les originaux sont vendus 85 euros. Trois mois de prison avec sursis et 1 200 euros d'amende Le contrevenant acheté ses produits sur un site chinois, au prix de 13 euros pièce. Les gendarmes ont perquisitionné le domicile de l'individu. Ils ont découvert plusieurs maillots, des objets divers provenant de ce site, pour un montant de 2 691 euros. La revente de tous ces produits lui aurait rapporté 6 300 euros.



Le tribunal de Compiègne l'a condamné à trois mois de prison avec sursis, 1 200 euros d'amende et confiscation de l'argent saisi.