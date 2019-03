Oise : incendie dans l'ancienne usine de produits chimiques d'Attichy

Pas de risque de pollution selon les pompiers

Un incendie s'est déclenché hier, à 18h20, dans un entrepôt inexploité d'Attichy, situé entre Compiègne et Soissons. Le feu impressionnant a touché ce batîment de 1600m² laissé à l'abandon, "avec une cellule en feu de 1000m², contenant des produits inflammables d'un volume de 2400 litres et divers déchets stockés de manière anarchique", a-t-on appris auprès du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS).L'entrepôt en question était celui de l'ancienne usine Rousselot. Le site a produit jusqu'en 1976 un type de charbon riche en carbone appelé "noir animal".45 sapeurs-pompiers d'Attichy mais aussi de Compiègne, Vic-sur-Aisne, Montataire, Thourotte, Creil, Noyon ainsi que la chaîne de commandement ont été mobilisés pour venir a bout des flammes hautes de plusieurs mètres. La gendarmerie ainsi que le maire du village se sont également rendus sur place.La construction étant située au bord de l'Aisne, le risque de pollution était présent. Mais "les reconnaissances menées dans la rivière n'ont pas montré de traces de pollution. Un dispositif anti-pollution avait été prépositionné", a précisé le SDIS.Aucun blessé n'est a déplorer.