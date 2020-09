Dans l'Oise, un incendie détruit 5 hectares de forêt

Le départ de feu dans le bois de Villette sur Houdancourt qui gagne ensuite Pont-Sainte-Maxence, les sapeurs-pompiers du @SDIS60 restent mobilisés et la ville assurera le ravitaillement logistique des soldats du feu... pic.twitter.com/DkrBcjDeWS — DUMONTIER Arnaud (@ADUMONTIER60700) September 14, 2020

L'intervention a nécessité 66 sapeurs-pompiers et 13 engins pour circonscrire un feu dans le bois de Villette, une forêt située sur les communes de Pont-Sainte-Maxence et Houdancourt dans l'Oise.Le SDIS 60 s'est mobilisé dès 4h15 lundi 14 septembre pour cet incendie de tourbe et de sous-bois. Cinq hectares ont été détruits. 7 camions citernes ont été engagés sur cette intervention. L’incendie n’a pas fait de blessé, les soldats du feu ont prévu de rester sur place une grande partie de la journée pour s'assurer d'aucune reprise de feu.Sur Twitter, le maire de Pont-Sainte-Maxence, Arnaud Dumontier a publié une photo d'un dépôt sauvage de matériaux, indiquant qu'il s'agit de l'endroit d'où les flammes sont parties :Selon Arnaud Dumontier, joint par téléphone, l'origine du feu est probablement humaine : "on pense que le point de départ du feu est ce dépôt de gravats, situé sur la commune d'Houdancourt. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire si l'incendie a été provoqué pour effacer les traces de ceux qui se sont débarrassé de ces matériaux ou si les matériaux ont pris feu par friction entre eux." Une enquête a été ouverte est confiée à la gendarmerie.