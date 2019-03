Oise : un incendie dans une école de Coudun brûle 3 salles de classe, un dortoir et un bureau

Les enfants sont sains et saufs

Ce matin, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un incendie au sein du groupe scolaire J. Sanguinette à Coudun. 23 enfants de la section moyens-grands et 24 de la section petits moyens ont été rapidement mis en sécurité par les enseignants sans être soumis aux fumées. pic.twitter.com/NKL7loEj2j — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 21 mars 2019

Les dégâts sont impressionnants ce matin au sein du groupe scolaire Joseph Sanguinette, à Coudun, au nord de Compiègne. Un incendie s'est déclenché dans l'établissement dans la matinée, mettant en danger 47 élèves de maternelle et l'ensemble du personnel.Selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), le feu s'est déclenché dans "un bureau de 15m² avec propagation des fumées dans trois salles de classe et un dortoir au rez-de-chaussée".Alertés, les sapeurs-pompiers de Compiègne, Thourotte et Pont-Sainte-Maxence ont rapidement maîtrisé les flammes.Les 23 enfants de la section moyens-grands et 24 de la section petits moyens ont été "rapidement mis en sécurité par les enseignants", ont précisé les services de secours. Aucune personne sur place n'a été victime des flammes ou "soumise aux fumées".Un appel aux dons matériels a été directement lancé auprès des autres écoles de la région.