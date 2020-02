Oise : lancement de la campagne de recrutement 2020 pour le Service National Universel

Les jeunes appelés de l'Oise de ce Nouveau Service Universel sélectionnés en avril

Au total, ils seront 450, des jeunes isariens volontaires, entre 15 et 16 ans à s'enroler pour le service national universel en 2020. Des jeunes au parcours multiples, apprentis, lycéens, jeunes en décrochage scolaire ou en situation de handicap pourront déposer leur candidature en ligne sur un site dédié au SNU : snu.gouv.fr Le choix des jeunes recrues en revient au préfet et au recteur de l'académie de l'Oise. Ce service s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. Une fois reçu leur convocation , les jeunes volontaires effectueront leur service dans un autre département. Tout est pris en charge par l'Etat (trajets et hébergement). Le service national universel prend la forme d'un service civique d'un mois obligatoire, il aura lieu du 22 juin au 3 juillet 2020. Cette première phase est appelée séjour de cohésion. Ensuite le volontaire devra effectuer une mission d'intérêt général de deux semaines l'année suivante. La deuxième phase prend la forme d'une période d'engagement de trois mois à un an jusqu'à l'âge de 25 ans.

Le SNU ne vient pas remplacer l’ancien service militaire, mais il en emprunte certains codes : uniforme, levée des couleurs chaque matin et chant de la Marseillaise, hébergement en chambrée. A terme, le SNU pourrait s'étendre à l'ensemble d'une classe d'âge, et concerner 800 000 jeunes par an.

Lasalle à Beauvais un centre SNU

Dans chaque département, un lieu d’une capacité de 250 personnes a été choisi pour accueillir les jeunes lors de la phase de cohésion. Pour l’Oise, le centre SNU retenu est l’institut polytechnique Lasalle à Beauvais.