Oise : une marche blanche pour Snow, un husky tué par balle en mars dernier

"Souvenez-vous d'un truc les amis, si on avait dans le coeur le 10e d’amour qu’ont les chiens pour nous, il y aurait la paix sur la terre‬." C'est avec ce message, que l'humoriste Jean-Marie Bigard a annoncé, sur les réseaux sociaux, sa présence à la marche blanche organisée pour Snow, un husky tué par balle en mars dernier.L'animal a été retrouvé en lisière d'un bois sur le secteur de Martincourt. Ses propriétaires étaient alors à sa recherche depuis trois jours. Les gendarmes ont constaté qu'il avait été abattu à bout portant d'une balle dans la tête, et qu'il avait un autre impact au niveau des côtes sur la partie gauche de son corps.Face à cet acte jugé barbare, la Fédération française de la protection animale a lancé une pétition qui a déjà rassemblé plus de 7 600 signatures.La marche blanche aura lieu dimanche 5 mai sur le parking de l'école de Crillon à partir de 13h.