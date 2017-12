Oise : la maternité de Clermont fermera ses portes en 2019

Quel avenir pour les maternités de l'Oise ?

Une possible carte des maternités de l'Oise dans le futur.

Plus aucun bébé ne naîtra bientôt à la maternité de Clermont ! Le service fermera ses portes en 2019 pour se transformer en centre périnatal.La raison ? Avec ses 3, la maternité ne pouvait pas garantir l'équilibre financier de l'hôpital.La ministre de la Santé Agnès Buzyn avait déclaré à l'Assemblée que "la reconstruction du service des urgences n'est pas remise en cause, mais doit s'inscrire dans un projet de réorganisation globale de l'offre de soins de l'établissement", qui "doit également intégrer la transformation de la maternité en centre périnatal de proximité."Elle répondait à une question du député (LR) de l'Oise, qui ne cache pas sa déception."C'était une très belle maternité où il y avait vraiment un esprit de convivialité" regrette l'élu, car c'était "un petit service, donc forcément les soignants, et d'avoir officiellement la réponse de cette transformation en centre périnatal, c'est un grand déchirement."Entre la fermeture de la maternité de Clermont et la disparition évoquée de celle de Creil, de nombreuses femmes enceintes pourraient se retrouver à une demi-heure de voiture de la maternité la plus proche.En revanche, le gouvernement. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité commenter cette décision