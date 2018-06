L'Oise mauvais élève pour l'accueil des gens du voyage

Loin du compte

Une procédure de subsitution de l'Etat existe

Depuis la loi du 5 juillet 2000 , le département doit mettre à disposition des terrains d'accueil pour les gens du voyage, suivant un schéma élaboré conjointement avec le préfet.Les communes, et désormais les EPCI, ont donc l'obligation de créer des aires d'accueil prévues par ce schéma.Déjà en 2012, le plan d'accueil exigeait la création de 555 places sur les aires d'accueil et au moins 660 sur les aires de grand passage. Loin du compte, le département comporte aujourd'huiLa préfecture a donc tiré la sonnette d'alarme. Le schéma d'accueil des gens du voyage de cette année est en cours de révision, sans que plus de détails ne soient communiqués.Selon le journal Oise Hebdo, qui a réussi à se procurer le document, près desur des aires mais aussi sur des terrains familliaux locatifs.Et même si la préfecture entend ne pas imposer ces objectifs au département, la loi prévoit une procédure de substitution de l'Etat en cas de défaillance des collectivités, qui peut se traduire par une consignation des fonds entre les mains d'un comptable public et l'exécution des mesures nécessaires.