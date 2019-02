Oise : un mort et 5 blessés dans une collision sur la RN31

L'une des voitures qui est entrée en collision sur la RN31 le mercredi 6 février 2019 / © SDIS 60

Les sapeurs-pompiers de l'Oise sont intervenus mercredi soir aux alentours de 20h sur la RN31 entreprès deLiancourt.Deux véhicules sont entrés en collision, l'un transportant des jeunes, un conducteur et quatre passagers, et l'autre un conducteur seul.Le bilan fait étatdeetToutes les victimes sont des hommes.L'une des victimes a étévers l'hôpital de Baujon.D'importants moyens ont été déployés. Les centres de secours de Liancourt, Pont Ste-Maxence, Compiègne et Noailles, ainsi que les équipes Samu et les forces de gendarmerie ont été mobilisés.