Oise : un motard percute un cycliste lors d’une course

Dimanche 8 septembre, un dramatique accident de la route s’est produit à Rouvillers, dans l’Oise, lors d’une course cycliste. D’après nos informations, au moins une personne qui participait à la course a été percutée par une moto. Le cycliste est décédé. Le pronostic vital du motard était par ailleurs engagé.L’accident s’est produit sur la RD 36, dans le sens Estrées-Saint-Denis vers Rouvillers. Les gendarmes ont été prévenus vers 13h30. La course était une course Ufolep, organisée par l’EC Rouvillers. Le départ avait été donné à 13h00.Plus d'informations à venir.