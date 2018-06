Dans l'Oise, l'opération Bonne conduite entre Radio Mercure et la gendarmerie renouvelée

Bons d'achat, entrées dans des parcs d'attraction, places de concert... Devant le succès de la première opération Bonne conduite menée en mai dernier , la gendarmerie de l'Oise a décidé de renouveler son partenariat avec Radio Mercure.Cette opération sera menée en divers secteurs du département notamment pendant l'été et jusqu'à la fin de l'année.Le principe est simple : les gendarmes choisissent une voiture au hasard et la suivent pendant une dizaine de minute. Si pendant ce laps de temps, le conducteur n'enfreint pas le code de la route, il est récompensé. Radio Mercure annonce en direct le gagnant.Pour participer à l'opération, il faut avoir au moins 11 points sur son permis de conduire (six points pour les jeunes permis) et afficher le flyer du dispositif sur son pare-brise arrière.