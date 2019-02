Oise : le Pass’Permis Citoyen comment ça marche ?

C'est un coup de pouce qui semble bienvenu ! Depuis quelques années, les collectivités s'activent pour aider les jeunes à financer leur permis de conduire, dont le coût peut parfois dépasser les 1 500 euros. Une dépense conséquente, mais pourtant indispensable lorsqu'il s'agit notamment d'entrer dans la vie professionnelle.



Dans la région, plusieurs dispositifs ont été mis en place à l'image du Pass’Permis Citoyen dans l'Oise. Objectif : permettre de faciliter l'insertion professionnelle, mais aussi de renforcer le lien social.





Qui peut en bénéficier ?

Comment réaliser une contribution citoyenne ?

Les démarches à suivre dans le cadre du dispositif Pass'Permis Citoyen / © Département de l'Oise

Comment s'effectue le versement ?

#PassPermisCitoyen

Pour le 10 000ème inscrit, @CD_oise financera l'intégralité du permis de conduire !

Inscriptions sur https://t.co/yKQMSkBEzS — Oise le Département (@CD_oise) 18 février 2019

Dispositif similaire à Amiens et dans le Pas-de-Calais Comme dans l'Oise, la ville d'Amiens s'engage à financer le permis des jeunes à hauteur de 600 euros en échange de 60 heures de bénévolat dans une association amiénoise. Le dispositif Pass'Ton Permis s'adresse aux personnes âgées de 18 à 25 ans. Attention, les candidatures sont limitées dans le temps : du 4 au 28 Février 2019. Pour les résidents du Pas-de-Calais il existe le permis citoyen. Cette fois, il s'agit d'une somme de 400 € pour financer le permis de conduire en contrepartie d’un engagement citoyen bénévole de 35 heures auprès d’une association du département.

Les jeunes de, sans condition de ressources, qui sont domiciliés dans le département de l'Oise.Ils doivent passer leur permis de conduireou être en conduite accompagnée, et ne pas bénéficier d'une autre aide.Ils peuvent être déjà inscrits dans une auto-école ou non. Avoir déjà passé le code ou non.Pour bénéficier de l'aide, les jeunes doivent réaliserdans une structure à dimension sociale et solidaire de leur choix.Une liste des collectivités ou organismes est proposée. Les bénéficiaires peuvent donc décider de prêter main forte à des associations sportives, culturelles ou d'aide à la personne par exemple.Les missions peuvent être fractionnées et réalisées dans plusieurs structures. Une fois les modalités définies (choix du lieu, des dates...), le potentiel bénéficiaire du Pass’Permis Citoyen peut déposer sa candidature auprès du département de l'Oise.Si le dossier est accepté, une convention est signée entre la structure, le département et le bénéficiaire.À la fin de la mission,sera remise en échange dusoit directement au bénéficiaire ( sous condition ) soit à son auto-école.Selon le département de l'Oise, déjàont pu bénéficier de cette aide. Le 10 000e inscrit aura même droit au financement intégral de son permis.