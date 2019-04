Oise : une pétition demande justice pour Snow un Husky tué par balle en pleine tête

Snow s'est échappé de chez ses propriétaires le 11 mars dernier. Ils ont veinement essayé de le retrouver durant 3 jours. Ils ont également publié des annonces sur les réseaux sociaux, affichettes, mais les recherches n'ont rien donné. Le Husky a été retrouvé le 13 mars, en lisière d'un bois sur le secteur de Martincourt, Crillon dans l'Oise. Les gendarmes de Formerie ont constaté qu'il avait été abattu à bout portant d'une balle dans la tête, et qu'il avait un autre impact au niveau des côtes sur la partie gauche de son corps.Une enquête est en cours. Les propriétaires ont porté plainte. En attendant que justice soit rendue, la Fédération Française de la Protection Animale a lancé une pétition celle-ci a recueilli plus de 3000 signatures sur le site change.org. Elle est adressée au procureur de la République de Beauvais. La FFPA se porte partie civile dans cette affaire. Elle rappelle "qu'un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende".