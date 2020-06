Oise : Pierrefonds en lice pour devenir le "Village préféré des Français"

Le château de Pierrefonds un joyau du patrimoine picard • © Maëlys Septembre / FTV

Le village préféré des Français se trouve-t-il dans l'Oise ? Mercredi 1er juillet, on saura si Pierrefonds remporte le titre tant attendu chaque année. 14 villes situées dans toutes les régions de France sont candidates.La commune de l'Oise, bien connue pour son château, a toutes ses chances ! Car elle possède plusieurs atouts, notamment son lac à proximité de son centre-ville et ces 15 000 hectares de forêts.L'émission, toujours présentée par le féru d'histoire et de patrimoine Stéphane Bern, aura donc lieu le 1er juillet sur France 3 à 21h05. Les votes étaient ouverts par téléphone ou sur internet jusqu'au 19 mars 2020.Jusqu'à présent, les régions de France qui ont le plus remporté ce titre très convoité sont la Bretagne, l'Occitanie et le Grand Est. L'an passé c'est le village La Ferté-Milon dans l'Aisne qui était candidate. Il est arrivé 12ème de la compétition. En 2018, il s'agissait de Cassel dans le Nord. La commune avait même d'ailleurs obtenu la première place du concours. L'année précédente, les Hauts-de-France étaient représentés par Saint-Valéry-sur-Somme.