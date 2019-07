Oise : un agriculteur retrouvé mort sur son tracteur

Cinq casernes de pompiers de l'Oise étaient mobilisées en début d'après-midi pour maîtriser un important feu de chaume au niveau de la commune de Blicourt. Le corps d'un homme y a été découvert partiellement brûlé sur son tracteur. L'agriculteur d'une soixantaine d'années était vraisemblablement en train de moissonner son champ.La brigade d'identification de Beauvais est actuellement sur les lieux pour procéder aux analyses adéquates afin de déterminer les causes du décès, encore inconnues. En l'absence de témoin oculaire, l'enquête s'annonce difficile. Au cours de l'incendie, désormais maîtrisé, une trentaine d'hectares sont partis en fumée.Par ailleurs, un second feu de récolte est en cours au niveau de Lormaison, dans la rue du moulin. Les pompiers des casernes de Chambly, Chaumont-en-Vexin, Beauvais, Méru, Noailles, ainsi que Marines et Nesles-la-Vallée dans le Val d'Oise tentent actuellement de limiter sa propagation à la forêt située à proximité et d'empêcher qu'il n'atteigne les lignes à haute tension toutes proches. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer.