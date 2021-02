Oise : quatre sapeurs-pompiers blessés par l'explosion d'une remorque à Warluis

Samedi 6 février à 10 heures un incendie se déclare sur le parking de l'entreprise Transports Mery à Warluis dans l'Oise. Un poids-lourd a pris feu et a engendré une explosion causant des blessures à quatres pompiers du corps départemental.

A 10 heures du matin samedi 6 février, les sapeurs-pompiers des centres de secours de Beauvais et de Noailles sont appelés pour un feu de poids-lourd articulé de type 44 tonnes sur le parking de l'entreprise Transports Mery à Warluis dans l'Oise. Une remorque contenant du mobilier et des matériaux divers est à l'origine de l'incendie. Aux alentours de 11 heures, celle-ci explose et blesse quatre sapeurs-pompiers.

L'un d'eux a été "projeté par le souffle de l'explosion et souffre de traumatismes au visage et de contusions au corps", indique dans un communiqué Eric de Valroger, président du SDIS de l'Oise. Le pompier a été transporté en urgence relative au centre hospitalier de Beauvais avant de regagner son domicile dans l'après-mdi. Les trois autres pompiers souffrent quant à eux d'acouphènes, "leur état ne nécessite pas d'hospitalisation".