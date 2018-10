Oise : repéré par le FBI, un habitant de Breteuil interpellé pour trafic de pédopornographie sur internet

Un hommage âgé de 47 ans a été interpellé lundi 15 octobre à Breteuil, dans l’Oise, pour des faits de détention et de diffusion d’images pédopornographiques. « Des fonctionnaires de police de l’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP), agissant dans un cadre préliminaire sous la direction du parquet de Beauvais, ont procédé à l’interpellation d’un homme non connu de la justice pour des faits de détention de l'image d'un mineur à caractère sexuel et diffusion de l'image d'un mineur à caractère sexuel via un réseau de communications électroniques » précise Florent Boura, procureur de la République.Selon Le Parisien , l’individu opérait sur le Darknet, un réseau internet crypté où se développent toutes sortes de trafics illégaux. Repéré par une fondation luttant contre la pédopornographie, l’homme aurait été signalé au FBI. Les policiers américains auraient ensuite transmis le dossier à la police judiciaire française. « Cette enquête fait suite à un signalement d’autorités policières étrangères adressé à la France via Europol » confirme le procureur de la République.Les premiers éléments de l'enquête semblent montrer que l'individu interpellé disposait de sérieuses compétences en informatique qui lui permettaient d'accéder au Darknet et d'alimenter ce réseau. « Des éléments d’enquête laissent à penser qu’il était non seulement détenteur d’images pédopornographique, mais surtout qu’il ferait partie des administrateurs de plusieurs sites de ce style » a précisé Florent Boura à nos confrères du Parisien.Placé en garde à vue, l’intéressé sera présenté à un juge d’instruction de Beauvais ce mercredi après-midi.