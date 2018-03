Oise : trois chiots husky volés ont été rendus à leur propriétaire

Les suspicions de l'éleveuse victime du vol de ses chiots husky, en janvier dernier, se sont confirmées. En début de semaine, la police des Sables-d'Olonne ont, une jeune femme de 23 ans installée à Olonne-sur-mer. En garde-à-vue, elle a d'abordElle s'est engagée auprès des enquêteurs àqui s'est rendue sur place pour les récupérer.Mardi après-midi,et aussitôt récupérés par l'éleveuse isarienne. "Devant l'évidence, elle a fini par avouer", commente Gérard Epstein, Commandant divisionnaire de police au Commissariat des Sables-d'Olonne. "Elle a prétexté les avoir confié à des proches, nous pensons surtout à l'apât du gain."Sur le marché, des chiots de cette raceMais une chienne a plus de valeur qu'un mâle, puisqu'elle peut faire des portées... Et ça, la jeune femme en a bien conscience. Et pour cause, elle n'a pas rendu la femelle husky, qu'elle aurait "confié à un couple dont elle a perdu l'adresse", selon le Commandant Epstein.La mise en cause est convoquée auElle sera jugée pourÂgés de tout justele 7 janvier dans un élevage à Puiseux-le-Hauberger, dans l'Oise. L'éleveuse était absente au moment des faits, mais son apprenti était supposé garder les lieux. Celui-ci a dans un premier temps prétendu n'avoir rien vu ni entendu. Il s'est avéré plus tard qu'il était en réalité complice des faits...