Oise : violente collision entre un bus scolaire et une camionnette utilitaire entre Soissons et Crépy-en-Valois

Héliporté en état d'urgence au CHU d'Amiens

© SDIS de l'Oise

La moitié avant complètement broyée, la camionnette termine sa course dans un champ de blé, son chauffeur pris au piège. Hier, dans l'après-midi, un violent accident à eu lieu entre une camionnette utilitaire et un bus scolaire sur la route départementale 1324, entre Soissons et Crépy-en-Valois, dans l'Oise. Au total, trois véhicules (deux légers et un lourd) ont été impliqués dans l'accident.La collision quasi-frontale a entraîné la blessure grave du chauffeur de l'utilitaire. L'homme s'est retrouvé "incarcéré" et "sévèrement touché", ont expliqué les services de secours. En état d'urgence absolue, "il a ensuite été héliporté au CHU d'Amiens"."Piégé" dans le bus après l'impact, le conducteur s'en est lui sorti avec de "légères blessures". Le bus de transport scolaire, heureusement, ne contenait pas de passagers."Il aura fallu mettre en place diverses techniques de désincarcération" afin d'extraire les deux victimes de leur véhicule respectif, ont indiqué les sapeurs-pompiers.Une troisième victime, légère, est à déplorer. Cette dernière et le conducteur de bus ont été transportés à l'hôpital de Senlis.Pour cette intervention, les sapeurs-pompiers de Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Béthisy-Saint-Pierre, Senlis, Compiègne et Villers-Côttterets (Aisne) ont été mobilisés.