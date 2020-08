Oise : les vitesses limitées sur certaines routes à partir de ce vendredi en raison d'un épisode de pollution à l'ozone

Un épisode de pollution à l'Ozone est observé dasn l'Oise depuis ce jeudi 6 août dans l'Oise. Le préfêt de l'Oise a signé un arrêté visant à réduire la vitesse sur certaines routes de 20km/h, les vendredi 7 et samedi 8 août, pour limiter l'ampleur et les effets de l'épisode de pollution.

[ Épisode de pollution ] Atmo Hauts-de-France prévoit un épisode de pollution à l'ozone sur l'Oise pour aujourd’hui et demain.



Pour plus d'informations et les recommandations sanitaires et comportementales, rendez-vous sur le communiqué d'alerte : https://t.co/VGLPhXnFvI pic.twitter.com/oAfExHDKT1 — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) August 6, 2020

Vitesse limitée sur les routes

Un épisode de pollution lié à la canicule

Dans son bulletin publié ce jeudi 6 août, Atmo Hauts-de-France, l'observatoire de la qualité de l'air dans la région, a placé le département de l'Oise en alerte orange. Il prévoit un épisode de pollution à l'ozone ces jeudi 6 et vendredi 7 août.Pour en limiter les effets, le préfet de l'Oise a pris un arrêté visant à réduire la vitesse sur les routes du 7 au 8 août inclus. Les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h seront abaissées à 110 km/h, tandis qu'il ne faudra pas dépasser les 90 km/h sur les portions d'autoroutes et les routes normalement limitées à 110 km/h.La vitesse des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sera aussi limitée à 80 km/h.Sur son bulletin de la qualité de l'air, Atmo explique que "l'ozone se forme à partir des polluants, émis par le trafic automobile et les activités industrielles sous l'action du soleil et des fortes températures". L'épisode caniculaire attendu à partir de demain dans la région , est en partie responsable de cette prévision de pollution à l'ozone. Atmo prévoit une concentration d'ozone dans l'atmosphère supérieure à 180 µg/m3. C'est ce qui a poussé le préfet de l'Oise à prendre ses mesures pour les deux prochains jours.L'Agence Régionale de Santé (ARS), recommande de reporter les activités physiques en extérieur et de limiter les sorties.