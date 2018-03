Onze ans après sa disparition dans l'Oise, une chatte retrouvée par ses propriétaires

Lisa était tout petite lorsque Choupa a disparu / © DR

Un coup de fil inattendu

Comme si rien n'avait changé

C'est une histoire incroyable qui a... En 2007, Léa, sa soeur et ses parents adoptent Choupa alors qu'elle n'a que 2 mois. Trois ans plus tard, elle disparaît lors d'un mauvais concours de circonstances...Pendant plusieurs mois, la famille isarienne entame des recherches intensives.... mais rien ne permet de retrouver Choupa."On ne l'a pas oubliée, mais on a fait notre deuil, en quelque sorte", raconte Léa, qui avait 10 ans à l'époque. Pour rassurer Léa et sa petite soeur, leurs parents leur racontaient qu'elle avait été recueillie par une grand-mère bienveillante. "C'était moins pire que de l'imaginer dans la rue", se souvient Léa, âgée aujourd'hui de 21 ans.Un soir de septembre 2017, la soeur de Léa reçoit un coup de fil chez ses parents. Une dame demande si elle connaît un chat prénomé Choupa. Sur le coup, elle ne se souvient pas... Puis elle comprend : c'est le chat disparu de son enfance."Une dame qui avait perdu son chat l'appelait dans la rue, puis elle est tombée sur Choupa. Comme c'est un chat de type européen, elle l'a confondu avec le sien. Mais elle a commencé à douter quand elle s'est aperçue que le chat ne se retournait pas à l'appel de son nom."Cette dame, qui vit à Chambly, dans l'Oise, se tourne vers son vétérinaire, qui scanne la puce de Choupa. "Notre nom et notre adresse est apparue", raconte Léa.Coup de chance, la famille n'a pas déménagé. Lorsqu'ils comprennent que c'est leur chatte Choupa, tout se bouscule dans leur tête. "On s'est posé beaucoup de questions... mais on a tout de suite dit qu'on devait aller la chercher".Choupa a immédiatement reconnu ses maîtres, et répond à l'appel de son nom. La chatte a même retrouvé ses vieilles habitudes : "à l'époque elle montait toujours sur le rebord du lavabo de la salle-de-bain. Une habitude qu'elle n'a pas perdu!", s'étonne Léa.L'animal est très proche de ses maîtres et réclame sans arrêt des calins. Le soir, elle ne dort jamais seule. "On peut sentir qu'elle est reconnaissante", témoigne Léa. "Aujourd'hui, elle termine sa vie au chaud avec une famille qui l'aime. Elle est très chouchoutée !"A 13 ans déjà, Choupa a cependant des gros soucis de santé, avec un poumon perforé et une insuffisance rénale. Selon le vétérinaire, il ne lui reste plus qu'une ou deux années à vivre.