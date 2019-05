Opération de déminage d'une bombe de 500 kg de la Seconde Guerre mondiale à Gouvieux le 18 juin

© Préfecture de l'Oise

Un périmètre de 800 mètres autour de la bombe sera mis en place le 18 juin à Gouvieux. Une équipe de démineurs de Laon va procéder à sa neutralisation. La population sera accueillie dans la salle des fêtes de la commune pendant toute la durée de l'opération. Les riverains concernés sont invités à évacuer la zone à 12h45 au plus tard.Carte du périmètre d'évacuationCette opération de déminage va durer au maximun 1h30 annonce les autorités. Les axes routiers les plus proches seront interdits à la circulation, et un dispositif de déviation sera mis en place. Le début et la fin du déminage seront signalés sur les réseaux sociaux et le site internet de la préfecture de l'Oise.Un numéro d’information du public est mis à la disposition des habitants pour toute question au 03 44 06 10 60 du lundi au vendredi.