Ouvertures et fermetures de classes : les grandes lignes de la carte scolaire 2019 dans l'Oise

54 fermetures dont une à suivre contre 50 ouvertures dont 7 à suivre, voilà la nouvelle prespective concernant la carte scolaire 2019 dans le département de l'Oise.La liste récapitulative a été publiée par le SNUipp-FSU suite au conseil départemental de l'éducation nationale. Le syndicat rappelle avoir voté contre le projet de carte scolaire 2019.Fin janvier, la rectrice de l'Académie a annoncé la création de 15 postes dans le 1er degré , dont 8 dans le département de l'Oise. Un chiffre loin d'être suffisant pour le SNUipp-FSU. D'autant qu'"aucune création de poste n'est prévue pour les Rased (réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) et les Etablissements Spécialisés Médicaux Sociaux", affirme le syndicat.Il appelle donc à se mobiliser à Beauvais à 14 heures dans le cadre du mouvement de grève et de manifestations prévu le 5 février prochain."L’école doit avoir les moyens de relever les enjeux qui se posent à elle en s’attaquant aux inégalités scolaires et en permettant la réussite de tous les élèves. Nous porterons ce jour-là nos revendications pour une politique en faveur d’un service public d’Éducation susceptible d’améliorer les conditions de travail des enseignants et les conditions d’apprentissage des élèves", indique le SNUipp-FSU dans une lettre adressée au parents d'élèves.