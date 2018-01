Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement des saisonniers

Comme chaque année, le Parc Astérix mène une campagne de recrutement pour ses travailleurs saisonniers. 1 000 postes sont à pourvoir dans un panel de métiers très différents : restauration, hôtellerie, accueil, attraction, vente, technique, artistique.Pour plus d’informations sur les métiers proposés, cliquez sur le site http://recrutement.parcasterix.fr/ Pas besoin d'avoir une qualification particulière, car tous les types de profils sont recherchés :débutants à la recherche d’une première expérience professionnelle ou d’une qualification professionnels expérimentés souhaitant partager leurs expériences et compétences, ou se reconvertir professionnellement. Jeunes diplômés souhaitant se lancer dans la vie active.Des contrats à temps plein et à temps partiel sont proposés en fonction des disponibilités des candidats.Pour postuler, inscrivez-vous directement sur le site dédié au recrutement du Parc Astérix ou par courrier à l’adresse suivante :Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches de recherche d’emploi ? Contactez Proch'Emploi au 0 800 02 60 80.