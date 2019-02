Le Parc Astérix organise le 15 février son 1er forum de l'emploi

Pour la première fois, le Parc Astérix à Plailly dans l'Oise, organise un forum de l'emploi , plus de 250 postes sont ouverts aux candidats. Le vendredi 15 février de 10 heures à 17 heures, les personnes intéressées par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont invitées à découvrir le parc qui fête cette année son trentième anniversaire.

Un forum ouvert à tous Le Parc Astérix ne cesse de s'agrandir, en 2019, il a ouvert un second hôtel de 150 chambres, la Cité Suspendue, aujourd'hui sa capacité d'hébergement est de 300 chambres. Et ce n'est pas fini puisque le Parc ouvrira un troisième hôtel de 150 chambres en 2020, les Quais de Lutèce. Ce développement hôtelier et de restauration va de pair avec une augmentation de ses effectifs. C'est pourquoi les responsables du parc d'attractions proposent un forum de l'emploi ouvert à tous, les candidats pourront échanger avec les équipes de professionnels et rencontrer les recruteurs. Des navettes gratuites au départ des gares de Creil, Roissy, Senlis et Fosses sont prévues ce jour-là.

250 postes ouverts aux candidats Le recrutement sera avant tout basé sur les aptitudes des candidats plutôt que sur les qualifications. Les emplois à temps plein ou partiel proposés sont très variés et tous les niveaux d'expérience sont appréciés, manager, assistant manager, réceptionniste, cuisinier, serveur ou employé polyvalent. Les candidats sélectionnés prendront leur poste dès le mois de mars.