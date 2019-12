Pas de trêve de Noël sur le front des mobilisations contre la réforme des retraites

Manifestation à Nogent-sur-Oise contre la réforme des retraites

Avec : Christophe Gambin Secrétaire général de l'union locale CGT bassin creillois; Valérie Gilet jaune; Un reportage de Anthony Halpern, Jean-Pierre Clément et Mathieu Krim

Si le gouvernement a fixé au 7 janvier la reprise des discussions sur le projet de réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Dans la rue la mobilisation contre ce projet ne faiblit pas.200 à 250 personnes ont défilé, ce mardi 24 décembre dans les rues de Nogent-sur-Oise à l'appel de la CGT, de la FSU et de FO. Plusiurs dizaines de gilets jaunes ont rejoint ce cortège, afin d'afficher une unité dans le rang des contestataires."Il faut que le gouvernement écoute le peuple, on est tous solidaires", témoigne Valérie, gilet jaune. Après une pause le 25 décembre, de nouvelles manifestations sont déjà prévues dès jeudi et jusqu'à la fin de la semaine dans plusieurs villes de Picardie.