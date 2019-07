Une pension canine à Warluis dans l'Oise

Comment Faire garder son chien pendant les vacances d’été ? Au moment de départ en vacances. La solution : mettre son chien en pension. Cathy Miny, habitante de Warluis, vient d'ouvrir la sienne “La Coloc’ des 4 pattes”.Cathy Mini est infirmière de formation. L'idée d'ouvrir une pension canine lui est venue un jour où elle devait partir en vancances et elle n'avait de solution pour faire garder ses chiens. Et elle ne voulait pas les mettre dans un chenil. "J'avais du terrain et j'adore les animaux alors je me suis dit pourquoi pas ouvrir une pension canine". Raconte Cathy, et pour 18 euros par jour, ils sont comme à la maison dans sa pension .A Beauvais, vous pouvez aussi confier votre animal de compagnie à la Fondation Clara. L'an dernier en France, il y a eu 60 000 abandons à la même période.