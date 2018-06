Le permis de chasse gratuit dans l'Oise

Le nombre des permis en baisse

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule… La réforme de la chasse est en cours. La dernière grande réforme de la chasse française date des années 2000… 18 ans après, les règles devraient se moderniser.

Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Chasseurs qui s’est tenue à Lyon les 21 et 22 mars, la réforme globale qui doit permettre de rendre la chasse française plus accessible, de la simplifier et de mieux la responsabiliser, a été présentée et soumise aux votes. Les présidents de Fédération l’ont validé en la votant à 91,92%.

Cette réforme devrait instaurer, à partir de juillet 2019, soit un permis de chasser unique, soit un permis national à 200 € au lieu de 400 € facilitant ainsi la mobilité des chasseurs.

Les contours de celle-ci ne sont pas encore connus et sont en discussion avec le Gouvernement.

Pour favoriser le recrutement de nouveaux chasseurs, la Fédération de l'Oise propose le permis à 0 €. Frais de formation, frais d'inscription et matériels pédagogiques seront offerts à toutes les personnes âgées d'au moins 15 ans et résidant dans le département.Cette décision adoptée le 7 avril dernier lors de l'Assemblée générale est motivée par le fait que le nombre des adhérents est en baisse dans l'Oise. D'ailleurs, ce n'est pas le seul département touché par cette érosion des adhérents. La Fédération des chasseurs du Cher a elle aussi décidé d'offrir cette année le permis aux nouveaux chasseurs. Les raisons sont multiples entre les arrêts temporaires ou définitifs.La première fédération a proposé le permis de chasse à 0 € est celle de Haute-Vienne, c'était en 2013, une opération qu'elle a reconduite chaque année, ce qui a permis de multiplier le nombre de ses adhérents par plus de deux entre 2012 et 2013. D'autres fédérations lui ont emboité le pas, La Charente et de la Nièvre ont en 2015, la Corrèze et la Vendée en 2016.« La force de la Fédération dépend de son nombre d’adhérents, l’enjeu de la dynamique démographique est incontestable : représentativité, reconnaissance, capacité budgétaire, développement de projets, services, défense des intérêts… Plus on est, plus on vit ! » , souligne Guy Harlé d’Ophove, président de la Fédération des chasseurs de l’Oise.« Cela représente un investissement depour les générations futures, explique-t-il. Nous sommes convaincus que le nombre de jeunes chasseurs va ainsi augmenter (Ndlr : le département compte près de 18.000 chasseurs) car pour beaucoup le coût de la formation qui avoisinait lespour les mineurs, 161 € pour les majeurs) était un frein pour pratiquer ce loisir. »Des formations au permis de chasser sont organisées chaque mois. Renseignements et inscriptions :